È in corso la lavorazione di un prequel di ‘Ocean’s 11’. Sul set sono stati avvistati due attori di grande rilievo, considerati tra i più promettenti del panorama hollywoodiano. La produzione coinvolge personaggi noti del settore e sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La notizia conferma l’interesse per un film che riprende una delle saghe più amate nel genere dei colpi di scena e delle rapine.

Due grandissimi attori, tra i più promettenti del nuovo firmamento hollywoodiano sarebbero al lavoro per interpretare i protagonisti di un atteso film. Stiamo parlando del prequel di Ocean’s 11, uno dei film gioiello della saga spy-action con i maghi delle rapine. Scopriamo tutti i dettagli di ciò che è trapelato sul film. Una rapina epica. “Prima che Danny Ocean mettesse piede a Las Vegas, due menti geniali gli hanno insegnato tutto ciò che sa: i suoi genitori”, ha dichiarato l’attrice di Barbie al CinemaCon. “Li vedrete nel pieno della loro forma e, nel nostro nuovo film, intenti a portare a termine una rapina epica al Gran Premio di Monaco del 1962”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il prequel di ‘Ocean’s 11’ è in lavorazione. Bradley Cooper e Margot Robbie già sul set

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