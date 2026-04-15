Bradley Cooper in Liguria per il prequel di Ocean' s | lui e Margot Robbie saranno i genitori di George Clooney-Danny Ocean Cosa sappiamo

Un attore statunitense si trova in Liguria per partecipare alle riprese di un prequel della serie

Immaginate di essere seduti all’ Hostaria Besugo di Imperia e di ritrovarvi, tra un piatto di trofie al pesto e uno di pansotti, seduti accanto a Bradley Cooper. Non è l’incipit di una commedia romantica. È quello che è successo davvero, nei giorni scorsi, sulla riviera ligure. L’attore e regista americano è sbarcato in Liguria con scenografi e produttori al seguito, si è concesso a selfie e autografi con i presenti. E poi è ripartito alla volta di Portofino, Lerici e Genova, dove è stato immortalato in aeroporto. Un blitz fulmineo, con un obiettivo preciso: trovare lo sfondo giusto per il suo nuovo film. Una nuova puntata della saga dell’universo Ocean’s.🔗 Leggi su Amica.it

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