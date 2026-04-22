Il Premio Strega incontra i lettori | il tour nelle biblioteche romane Ingresso libero

Il Premio Strega, giunto alla sua ottantesima edizione, si fa di nuovo vicino ai lettori con un tour nelle biblioteche di Roma, offrendo incontri e presentazioni. L’evento si svolge con ingresso gratuito e coinvolge diverse strutture cittadine, portando la grande letteratura contemporanea al centro dell’attenzione. La collaborazione tra le biblioteche pubbliche e il premio continua a promuovere la lettura e la cultura tra il pubblico locale.

La grande letteratura contemporanea torna protagonista a Roma grazie alla rinnovata collaborazione tra le Biblioteche di Roma e il prestigioso Premio Strega, giunto alla sua 80ª edizione. Un appuntamento atteso che trasforma le biblioteche cittadine in luoghi di incontro, confronto e partecipazione attiva tra autori e lettori. Il programma si sviluppa in un percorso itinerante che coinvolge alcune delle principali sedi del sistema bibliotecario capitolino. Si parte il 16 aprile alla Biblioteca Guglielmo Marconi, per poi proseguire il 21 aprile alla Biblioteca Nelson Mandela. Il 30 aprile sarà la volta della Biblioteca Joyce Lussu, mentre l’11 maggio gli incontri approderanno alla Biblioteca Flaminia.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Nelle biblioteche di Roma ci sono sempre meno lettori. In calo anche gli studenti. Tutti i datiI dati arrivano dall’ultimo report del Comune e confermano un’emorragia costante. L’OLIMPO LETTERARIO: Il Premio StregaDopo la guida ai principali premi letterari che trovate qui su NerdPool, continuiamo il viaggio nell’Olimpo Letterario entrando nel cuore del premio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Premio Strega 2026, la dozzina in tour nelle biblioteche di Roma; Il Premio Svizzero Letteratura e Candidato Premio Strega Fabiano Alborghetti ritorna in Valtellina; Cerveteri, la letteratura incontra la storia: alla Necropoli torna il Festival Etrusco con Serena Bortone e lo Strega Tour; LA CINQUINA DEL PREMIO STREGA EUROPEO 2026. Il Premio Strega incontra i lettori: il tour nelle biblioteche romane. Ingresso liberoLa grande letteratura contemporanea torna protagonista a Roma grazie alla rinnovata collaborazione tra le Biblioteche di Roma e il prestigioso Premio ... funweek.it Il Premio Strega incontra Roma: torna il viaggio nelle bibliotecheUn viaggio tra storie e voci contemporanee, aperto a tutti: gli incontri sono gratuiti, fino a esaurimento posti ... radiocolonna.it Premio Strega 2026: Teresa Ciabatti, Mauro Covacich e Marco Vichi - facebook.com facebook