Politecnico di Torino Al via il primo master sugli impianti a fune

Il Politecnico di Torino ha avviato il primo master in Italia sugli impianti a fune, a causa dell’aumento della domanda di tecnologie più sicure e sostenibili nel settore. Il corso si concentra su progettazione, manutenzione e sicurezza degli impianti, coinvolgendo aziende e professionisti del settore. La nuova offerta formativa nasce per rispondere alle esigenze di innovazione e qualificazione delle figure specializzate. La prima edizione coinvolge studenti provenienti da diverse regioni italiane.

Il Politecnico di Torino lancia la prima edizione in Italia di un Master dedicato al comparto degli impianti a fune: un ponte tra innovazione e sicurezza per guidare l’evoluzione del trasporto sostenibile e formare figure chiave nella progettazione e vigilanza del comparto funiviario. Il progetto didattico nasce per colmare lacune di tale specializzazione sul territorio nazionale. Il percorso si distingue per un forte orientamento operativo grazie a 40 ore obbligatorie di esperienza sul campo. I partecipanti utilizzeranno modelli in scala e impianti reali per analizzare le dinamiche del sistema, cimentandosi direttamente in attività di montaggio, collaudo e manutenzione oppure progettazione e controllo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

