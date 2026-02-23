La sfida di Politecnico e Niguarda | gli hub sanitari patrimonio permanente
Stefano Capolongo del Politecnico di Milano afferma che la sfida principale è trasformare le strutture degli hub sanitari di Niguarda in elementi permanenti del sistema sanitario regionale. La causa risiede nella volontà di riutilizzare le risorse investite durante la manifestazione sportiva, creando presidi di salute integrati nel territorio. Questa strategia mira a migliorare l’assistenza, rendendo gli spazi già esistenti più funzionali per i cittadini. La questione riguarda ora la gestione di queste strutture a lungo termine.
"L'obiettivo finale è trasformare l'investimento legato alla kermesse sportiva in un patrimonio permanente per il sistema sanitario regionale, e le strutture stesse in presidi della salute integrati nel territorio": Stefano Capolongo, professore del Politecnico di Milano, inquadra la prossima sfida, archiviati i Giochi. Sotto la lente i presidi olimpici ospedalieri e la collaborazione tecnico-scientifica instaurata dall'ateneo con l'ospedale Niguarda. Insieme hanno dato vita all' OffLab Niguarda, un centro di ricerca dedicato alla promozione scientifica e alla sperimentazione, attivato all'interno dell'ospedale nell'ottobre 2024, che opera sotto il coordinamento scientifico di Stefano Capolongo e di Alberto Zoli, direttore generale del Niguarda e Medical Care Manager di Regione Lombardia per le Olimpiadi.
Gli abusi edilizi al Beste hub : "E’ il nostro patrimonio industriale. E il suo recupero farà la storia"Gli abusi edilizi al Beste hub sollevano questioni di tutela del patrimonio industriale.
Hub dei bus a Lecco, Fumagalli: "Il report del Politecnico conferma che via Sassi era la soluzione migliore"Il report del Politecnico di Milano conferma che l’ubicazione dell’hub dei bus a Lecco, in via Sassi, rappresenta la soluzione più adeguata.
