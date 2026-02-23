"L’obiettivo finale è trasformare l’investimento legato alla kermesse sportiva in un patrimonio permanente per il sistema sanitario regionale, e le strutture stesse in presidi della salute integrati nel territorio": Stefano Capolongo, professore del Politecnico di Milano, inquadra la prossima sfida, archiviati i Giochi. Sotto la lente i presidi olimpici ospedalieri e la collaborazione tecnico-scientifica instaurata dall’ateneo con l’ospedale Niguarda. Insieme hanno dato vita all’ OffLab Niguarda, un centro di ricerca dedicato alla promozione scientifica e alla sperimentazione, attivato all’interno dell’ospedale nell’ottobre 2024, che opera sotto il coordinamento scientifico di Stefano Capolongo e di Alberto Zoli, direttore generale del Niguarda e Medical Care Manager di Regione Lombardia per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli abusi edilizi al Beste hub : "E’ il nostro patrimonio industriale. E il suo recupero farà la storia"Gli abusi edilizi al Beste hub sollevano questioni di tutela del patrimonio industriale.

Hub dei bus a Lecco, Fumagalli: "Il report del Politecnico conferma che via Sassi era la soluzione migliore"Il report del Politecnico di Milano conferma che l’ubicazione dell’hub dei bus a Lecco, in via Sassi, rappresenta la soluzione più adeguata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La sfida di Politecnico e Niguarda: gli hub sanitari patrimonio permanente; Il Politecnico di Torino lancia la scuola dei leader della pubblica amministrazione: le competenze tecnologiche al servizio dello Stato, ecco la sfida del rettore Stefano Corgnati; Viaggio allo HumanTech del Polimi, per toccare con mano l’Umanocentrismo! Tra esoscheletri, cinture e…; Il Politecnico del Nordest esiste già.

Il Politecnico di Torino lancia la «scuola dei leader della pubblica amministrazione»: le competenze tecnologiche al servizio dello Stato, ecco la sfida del rettore Stefano ...La nuova missione delineata durante l’inaugurazione dell’anno accademico. I primi 50 aspiranti dirigenti della Pa alla fine dell’estate. Corgnati: «Dobbiamo far capire che la Pa è un ambito in cui si ... torino.corriere.it

Il Politecnico di Torino lancia la «scuola dei leader della pubblica amministrazione»: le competenze tecnologiche al servizio dello Stato, ecco la sfida del rettore Stefano Corgnati #rassegnastampa #PoliTO via @CorriereTorino x.com

: Dal 5 al 21 febbraio 2026, presso il Campus lecchese del Politecnico di Milano, sarà allestita la mostra “Olimpiadi: il tempo della sfida”. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il liceo Leopardi e l'Istituto Maria Au - facebook.com facebook