Il pm fa a pezzi Scarpinato | Inattendibile sulla mafia

Un pubblico ministero ha criticato duramente un avvocato coinvolto in un procedimento legale, definendo le sue dichiarazioni sulla mafia inattendibili. La replica a una serie di lamentele presentate da un movimento politico è stata formalizzata in documenti ufficiali, dove si sottolinea che le affermazioni dell’avvocato risultano non verificabili. La discussione si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti più soggetti, e le parti hanno presentato rispettive difese e commenti ufficiali.

La risposta a ogni lagnanza grillina è già nero su bianco: «Non si comprende come Scarpinato abbia potuto firmare la richiesta» di archiviazione di Mafia e Appalti, inoltre le sue affermazioni del 1992 e del 2021 «non corrispondono», altre sue ricostruzioni sono «inattendibili», nel 1992 Scarpinato e Lo Forte non dissero a Paolo Borsellino «della già avvenuta firma dell'archiviazione del 13 luglio». Insomma, le 387 pagine con cui la Procura di Caltanissetta pochi giorni fa ha chiesto di lasciar cadere un segmento «contro ignoti» (pur continuando a indagare su Mafia e appalti) non rappresentano l'archiviazione di una pista, ma una bomba giudiziaria innescata da chi continua a ritenere l'inchiesta Mafia-appalti del 1992 come concausa essenziale dell'uccisione di Falcone e Borsellino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il pm fa a pezzi Scarpinato: "Inattendibile sulla mafia" Notizie correlate L'ossessione di Scarpinato: indaga sulla pm del Sì senza averne motivo«Scarpinato ha presentato una richiesta di accesso agli atti della mia carriera». L'ombra della mafia sulla sanità siciliana, Iacolino non risponde ai pmScena muta all'interrogatorio per il manager Indagato per concorso esterno nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del dirigente...