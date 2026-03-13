L' ombra della mafia sulla sanità siciliana Iacolino non risponde ai pm

Salvatore Iacolino, 62 anni, è stato chiamato a rispondere davanti ai pubblici ministeri ma ha scelto di non farlo, avvalendosi della facoltà di non rispondere. È il manager della sanità siciliana coinvolto nell’indagine che ha portato all’arresto di Giancarlo Teresi, dirigente regionale, e di Carmelo Vetro, mafioso e massone. L’inchiesta riguarda presunti reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salvatore Iacolino, 62 anni, il manager della Sanità indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell'ambito della inchiesta che ha portato all'arresto di GIancarlo Teresi, dirigente regionale e Carmelo Vetro, mafioso e massone. L'ormai ex direttore generale del Policlinico di Messina, sospeso pochi giorni fa dalla giunta di governo della Regione siciliana, si è presentato questa mattina, poco prima delle 9, in Procura accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Pino Di Peri e Arnaldo Faro.

L'inchiesta sulla Sanità, Bernadette Grasso sentita dai pm: ammette i contatti con Vetro, presentato da Iacolino

Dalla giunta di Sodano al vertice della sanità siciliana, l'ascesa politica e manageriale di Salvatore Iacolino

