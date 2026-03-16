Anna Gallucci, magistrato con anni di esperienza e attualmente in servizio a Pesaro, ha rivelato che Scarpinato ha presentato una richiesta di accesso agli atti relativi alla sua carriera, senza che ci fosse un motivo apparente. La vicenda riguarda l’indagine condotta dal magistrato sulla pubblica ministera del Sì, richiesta che Gallucci definisce inspiegabile e inaspettata.

«Scarpinato ha presentato una richiesta di accesso agli atti della mia carriera». È la rivelazione di Anna Gallucci, magistrato di lunga esperienza, che oggi ricopre la funzione di Pubblico Ministero a Pesaro. La togata, intervenuta a Fano, in occasione di un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, ha raccontato che il senatore del Movimento 5 Stelle– già procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e oggi esponente di spicco del movimento politico guidato da Giuseppe Conte – avrebbe presentato al Consiglio Superiore di visionare il fascicolo professionale relativo alla sua carriera.La richiesta, secondo quanto riferito dalla stessa giudice, sarebbe stata presentata nella qualità di parlamentare, allegando anche il tesserino di riconoscimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ossessione di Scarpinato: indaga sulla pm del Sì senza averne motivo

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