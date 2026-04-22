Approvato il Def Giorgetti | Abbiamo adeguato il Pil nel 2026 da +0,7% a +0,6% – Il video

Il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza, con una revisione delle previsioni di crescita del prodotto interno lordo per il 2026 e il 2027. La crescita stimata per il 2026 passa dallo 0,7% allo 0,6%, secondo quanto comunicato da un rappresentante dell'esecutivo. La decisione riguarda le stime ufficiali sulla ripresa economica e la programmazione delle politiche fiscali.

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 “Abbiamo adeguato il Pil per il 2026-2027 che scende dal +0,7% a +0,6%. Per quanto riguarda l’indebitamente della Pubblica Amministrazione sale da 2,6% a 2,8%”, così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, in cui è stato approvato il Documento di finanza pubblica. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo».🔗 Leggi su Open.online

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Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblica. Giorgetti: Pil 2026 e 2027 rivisti da +0,7% a +0,6%Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026.

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Approvato dal consiglio dei ministri il nuovo Documento di finanza pubblica: adeguato il Pil, che scende nel 2026 da 0,7% a 0,6%, nel 2027 dal 0,8% a 0,6% e nel 2028 da 0,9% a 0,8%. Il ministro Giorgetti: 'Il Dfp in circostanze eccezionali, le stime richiederan x.com