Cateno De Luca ha preso posizione a difesa di Roberto Cicala, ex assessore del comune di Messina, in risposta a quanto accaduto dopo un consistente pignoramento da parte dell’Agenzia di Riscossione. De Luca ha accusato gli attori coinvolti di portare avanti un attacco di natura elettorale, definendo le azioni come un tentativo di delegittimazione. La vicenda riguarda l’intervento di riscossione dei crediti e le successive ripercussioni politiche.

Cateno De Luca ha lanciato un durissimo attacco contro coloro che starebbero orchestrando una campagna di delegittimazione nei confronti di Roberto Cicala, ex assessore del comune di Messina, in seguito a un massiccio pignoramento effettuato dall’Agenzia di Riscossione. Il leader ha accusato i suoi avversari di agire come sciacalli e di mostrare un garantismo esclusivamente opportunistico, sostenendo che la vicenda venga utilizzata per colpire il contesto elettorale attuale attraverso la strumentalizzazione di fatti risalenti a più di un anno fa. Il legame professionale tra il leader e l’ex assessore messinese. Al centro della polemica si trova la figura di Roberto Cicala, la cui reputazione è stata oggetto di critiche a seguito delle recenti azioni dell’Agenzia di Riscossione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca difende Cicala: “Basta sciacalli, è un attacco elettorale

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