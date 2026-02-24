Al via il piano potature del Comune di Montesilvano | interessati oltre 450 alberi

Il Comune di Montesilvano ha deciso di avviare il piano potature del 2026, coinvolgendo oltre 450 alberi in tutta la città. La scelta nasce per migliorare la sicurezza e la salute del verde pubblico, con interventi programmati dal 2 marzo al 30 aprile. L’amministrazione De Martinis ha sottolineato l’importanza di mantenere gli alberi in buone condizioni, pianificando lavori che interesseranno parchi, strade e aree pubbliche. Le operazioni si concentrano su alberi che necessitano di interventi urgenti.

A partire dal 2 marzo e fino al 30 aprile, scatterà il programma annuale di potatura che interesserà il patrimonio arboreo del territorio Presentato dall'amministrazione De Martinis di Montesilvano il piano potature del 2026 per la manutenzione del verde, che scatterà dal 2 marzo fino al 30 aprile su tutto il territorio comunale.?L’intervento, che prevede un investimento complessivo di circa € 75.000,00, riguarderà 454 alberature. I lavori sono stati pianificati secondo le più rigorose buone pratiche agronomiche e saranno coordinati da Fabrizio Conte - responsabile dell’ufficio verde - con la consulenza specialistica del dottore forestale Francesco Cellini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Presentato dal Comune di Montesilvano il censimento arboreo 2025: oltre 4.800 gli alberi presentiIl Comune di Montesilvano ha presentato il Censimento arboreo 2025, un documento che fotografa la presenza di oltre 4. Rivoluzione verde, il Comune mappa gli alberi con l'Ai e avvia gli interventi: "Quadruplicheremo le potature"Dopo anni di interventi sporadici e poca cura, il Comune di Milano avvia un piano serio per la manutenzione degli alberi. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Prospettiva Trentino 2040, al via il percorso che porterà al piano di sviluppo economico e industriale; Polestar, al via il piano di rilancio: quattro nuovi modelli in tre anni; Gruppo Sella, al via tavoli di lavoro sul nuovo piano strategico; Al via il piano di risanamento Ater, stanziati 7 milioni dalla Regione Lazio. Piano Fondo Nazionale Connettività: al via la consultazione pubblicaIl Piano Fondo Nazionale Connettività, in continuità con gli obiettivi della Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026 e della Digital compass, è aperto alle osservazioni fino al 18 marz ... invitalia.it Lombardia. Aviaria, al via piano regionale di prevenzione e controlloL’assessore alla Sanità Giulio Gallera ha spiegato che l’intervento si è reso necessario considerata l'importanza che la nostra regione riveste nel settore avicolo. Il Piano regionale di controllo e ... quotidianosanita.it San Benedetto approva il Piao, strumento fondamentale per l'attività del Comune. Piano integrato di attività e organizzazione, attuazione performance e lotta a corruzione #ANSA x.com Comune di Costermano sul Garda - Piano casa integrato - 26 febbraio - Ore 20.30 Serata aggiornamento progetto abitativo in edilizia convenzionata Cari cittadini, vi aspetto giovedì 26 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Civica in Piazza del Donatore, 1 ( - facebook.com facebook