Il pezzotto nei bar e nei pub blitz della Finanza nell' Agro
Nelle ultime ore, le autorità hanno effettuato un intervento in un locale dell'Agro nocerino, scoprendo che il bar trasmetteva illegalmente una partita di Coppa Campioni tramite un'applicazione senza aver sottoscritto un abbonamento. L'operazione rientra in una serie di controlli mirati al contrasto delle diffusione di contenuti non autorizzati nei locali pubblici. La Guardia di Finanza ha sequestrato apparecchiature e multato l’esercizio commerciale.
Blitz in un'attività commerciale nell'Agro nocerino da parte della Guardia di Finanza, il bar trasmetteva una partita di Coppa Campioni - illegalmente - attraverso un'applicazione e senza pagare l'abbonamento.I controlliI controlli antipirateria sono stati condotti dal Nucleo Speciale Beni e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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