Il petrolio è in forte rialzo a New York a 103,66 dollari
Il prezzo del petrolio a New York ha registrato un aumento significativo, salendo del 7,34% e raggiungendo i 103,66 dollari al barile. Questa variazione porta le quotazioni a un livello più alto rispetto alla giornata precedente, evidenziando un incremento rilevante nel mercato energetico. La crescita si verifica in un contesto di variazioni di mercato e di fattori globali che influenzano il prezzo delle materie prime.
Il petrolio è in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 7,34% a 103,66 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Petrolio in forte rialzo con la crisi Iran: Brent sopra i 91 dollari, +26% in una settimanaLe tensioni in Medio Oriente continuano a spingere verso l’alto i prezzi dell’energia.
Usa bombardano Kharg: petrolio a 103 dollari, Trump scortaGli Stati Uniti hanno lanciato un’offensiva militare contro l’isola di Kharg, cuore pulsante dell’industria petrolifera iraniana, con l’obiettivo...