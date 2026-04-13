Il petrolio è in forte rialzo a New York a 103,66 dollari

Da ilrestodelcarlino.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del petrolio a New York ha registrato un aumento significativo, salendo del 7,34% e raggiungendo i 103,66 dollari al barile. Questa variazione porta le quotazioni a un livello più alto rispetto alla giornata precedente, evidenziando un incremento rilevante nel mercato energetico. La crescita si verifica in un contesto di variazioni di mercato e di fattori globali che influenzano il prezzo delle materie prime.

Il petrolio è in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 7,34% a 103,66 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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