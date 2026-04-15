Il petrolio è in rialzo a New York a 92,16 dollari

Il prezzo del petrolio a New York è aumentato dello 0,69%, raggiungendo i 92,16 dollari al barile. La variazione si verifica dopo una giornata di negoziazioni caratterizzata da fluttuazioni di mercato. Nessun altro dettaglio riguardo alle cause di questa variazione è stato comunicato.

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,69% a 92,16 dollari al barile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Silver Could Be Setting Up a Once-in-a-Generation Move | John Rubino

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