Nell’ultima giornata di campionato, il pesarese e la squadra di Rimini si sono affrontati in una partita che ha coinvolto molte speranze di playoff. Prima del match, il giocatore di Rimini ha rivolto un messaggio alla squadra avversaria, chiedendo una vittoria. La settimana ha visto anche Scafati ricevere una copertura televisiva in diretta da parte della Rai, con l’intento di trasmettere le immagini della possibile festa promozione sul campo di Rimini.

Settimana campale anche per Scafati, che ha avuto già un segnale del pronostico che pende dalla sua parte: la scelta fatta dalla Rai di mandare le sue telecamere per la diretta sul campo di Rimini pensando di immortalare la festa-promozione. Immaginiamo gli scongiuri in terra campana. Ma c’è poco da girarci intorno: la Givova ha il destino nelle proprie mani, gli basterà vincere la sua partita – e ultimamente ne ha vinte 11 nelle ultime 12, perdendo l’ultima a Verona il 22 febbraio scorso – per essere promossa in serie A, senza preoccuparsi di quello che succederà a Livorno. C’è un però. Ed è legato alle motivazioni di Rimini, che fino a un certo punto della stagione veleggiava nelle prime posizioni e non avrebbe mai pensato di correre il rischio, all’ultima giornata, di non essere tra le squadre sicure dei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il pesarese e le speranze di Rimini nell’ultima partita. Tomassini, avviso a Scafati: "Vogliamo una vittoria playoff»

Notizie correlate

Leggi anche: Rinascita, Tomassini aspetta Scafati: "Vogliamo i playoff e daremo tutto"

UEB Cividale travolge Rimini: 6ª vittoria di fila e Playoff direttiLa UEB Cividale ha siglato il proprio pass per i Playoff della Serie A2 durante l’ultima impegnativa sfida casalinga di venerdì sera.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Da Rimini e Pesaro l’ex ciclista Bastianelli porta il suo Ketobar a Milano; Tabellino partita Vis Pesaro vs Rimini; Pesaro. Salone internazionale del Mobile di Rho Milano, partecipano 19 aziende pesaresi (34 le marchigiane); La storia di coraggio di Dario Falvo e i suoi anni accanto a Falcone: mercoledì 15 aprile l’incontro con gli studenti di Cagli.

Il pesarese e le speranze di Rimini nell’ultima partita. Tomassini, avviso a Scafati: Vogliamo una vittoria playoff»Settimana campale anche per Scafati, che ha avuto già un segnale del pronostico che pende dalla sua parte: la scelta fatta dalla Rai di mandare le sue telecamere per la diretta sul campo di Rimini pen ... sport.quotidiano.net

The Pesaro native and Rimini's hopes for the final match. Tomassini warns Scafati: We want a playoff win.Settimana campale anche per Scafati, che ha avuto già un segnale del pronostico che pende dalla sua parte: la scelta fatta dalla Rai di mandare le sue telecamere per la diretta sul campo di Rimini pen ... sport.quotidiano.net

Calabria News 24. . Rimini - Assessori regionali in visita allo stand Agrocepi al Macfrut - facebook.com facebook