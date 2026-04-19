UEB Cividale travolge Rimini | 6ª vittoria di fila e Playoff diretti

La UEB Cividale ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Rimini durante l’ultima partita casalinga di venerdì sera, conquistando così il sesto successo consecutivo. Con questa vittoria, la squadra ha qualificato direttamente ai Playoff della Serie A2. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole alla formazione locale, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

La UEB Cividale ha siglato il proprio pass per i Playoff della Serie A2 durante l’ultima impegnativa sfida casalinga di venerdì sera. Le Eagles hanno superato la squadra di Rimini, chiudendo la stagione regolare con un impresso sportivo che vede il raggiungimento dell’accesso ai post-season attraverso la via principale del tabellone. Equilibrio e determinazione al PalaGesteco. Il confronto disputato nel palazzetto di Cividale si è trasformato in una vera prova di resistenza agonistica. Per tre quarti di gioco, la contesa tra le Eagles e i romagnoli è rimasta sospesa su un filo sottilissimo, caratterizzato da scontri fisici continui e una costante lotta per il controllo dei rimbalzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UEB Cividale travolge Rimini: 6ª vittoria di fila e Playoff diretti Notizie correlate Rimini si smarrisce a Cividale. Playoff diretti, ora si fa duraUeb Gesteco Cividale 89Dole Basket Rimini 76 CIVIDALE: Redivo 20 (1/4, 6/11), Ferrari 7 (2/4, 1/1), Rota 5 (0/1, 1/3), Calò ne, Costi 1 (0/1 da tre),... Basket, Dole "condannata" a vincere per non perdere il treno dei playoff diretti: nell'anticipo c'è CividaleUltima trasferta di stagione regolare per la Dole Rimini che, per la 37esima e penultima giornata della prima fase del campionato di A2, sfiderà al... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: UEB Cividale, Gerometta: Faremo di tutto per arrivare più avanti possibile; UEB Cividale-Estra Pistoia 92-48, LE PAGELLE: Cesana ancora protagonista. Cividale vince e centra i play-offLa squadra friulana batte Rimini 89-76 davanti al proprio pubblico: super-prestazione di Redivo. Marangon ai saluti: dopo le sfide-promozione, andrà nella NCAA ... rainews.it Ueb Gesteco-Dole Rimini, da Cividale non si passa: 89-76Da Cividale non si passa. Nel 37° e penultimo turno della stagione regolare della serie A2 arriva un disco rosso per la Dole Rimini: i ragazzi di coach ... chiamamicitta.it La UEB Cividale travolge Pistoia e mette la firma sulla sua quinta vittoria di fila. In un PalaGesteco sempre più fattore, Luca Cesana prosegue il suo exploit. Il nostro commento #UEBCividale #TuttoUdinese - facebook.com facebook