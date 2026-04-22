Il Pentagono alza la soglia | budget record per ridisegnare la difesa

Il dipartimento della difesa ha presentato una richiesta di budget di 1,5 trilioni di dollari per l'anno fiscale 2027, una cifra senza precedenti nella storia degli Stati Uniti. Questa proposta rappresenta un aumento rispetto alle richieste degli anni precedenti e si propone di finanziare vari programmi e progetti militari. La cifra comprende risorse destinate all’aggiornamento delle forze armate e alla ricerca tecnologica.

Per il budget della difesa del FY2027, il Pentagono ha chiesto 1,5 trilioni di dollari, la cifra più alta mai avanzata finora per la spesa militare statunitense. Il salto è del 42% rispetto all’esercizio precedente e dà la misura dell’obiettivo politico e strategico del piano. Non si tratta soltanto di aumentare le risorse, ma di ridisegnare la struttura del bilancio intorno a capacità considerate decisive. Oltre 750 miliardi, il 52% del totale, andrebbero a sviluppo e acquisizione di sistemi da combattimento. Le priorità del piano. La richiesta concentra fondi su Golden Dome, droni, intelligenza artificiale, infrastruttura dati e rafforzamento della base industriale della difesa.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il Pentagono alza la soglia: budget record per ridisegnare la difesa Notizie correlate Salis alza il budget femminile per la regata delle Repubbliche Marinare: “Guadagneranno come gli uomini”La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che dall’edizione 2026 della regata delle Antiche Repubbliche marinare gli equipaggi femminili... Infortunio Romagna, brutte notizie per Grosso! Il tecnico dovrà ridisegnare la difesa neroverde. Il comunicatoOlise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pentagono: L’Europa prenda la guida, il sostegno all’Ucraina non può più dipendere dagli USA; Il Pentagono contatta case automobilistiche e produttori per incrementare la produzione di armi, riporta il WSJ; Il Pentagono studia scenari su Cuba, Trump apre un nuovo fronte; Usa, budget per la difesa: Trump chiede 1.500 miliardi di dollari per il 2027. Detroit torna Arsenale della Democrazia? Il Pentagono bussa a Ford e GM per fabbricare missiliStockpile di armi in esaurimento tra le guerre in Ucraina e Iran: Washington chiede ai giganti dell'auto americani di riconvertire le fabbriche. Con un rischio concreto per i prezzi delle vetture ... msn.com Il manifesto di Palantir, l'Ia militare al posto della politica. La dottrina Karp in 22 punti. La Silicon Valley aiuti il Pentagono. #ANSA - facebook.com facebook