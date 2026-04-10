Il Sassuolo dovrà affrontare un nuovo problema in difesa dopo che Filippo Romagna si è infortunato nuovamente, costringendo il tecnico a ripensare alla linea difensiva. La squadra neroverde ha diffuso un comunicato ufficiale confermando la temporanea assenza del giocatore, creando così un'ulteriore sfida per la gestione della rosa in vista delle prossime partite.

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© Calcionews24.com - Infortunio Romagna, brutte notizie per Grosso! Il tecnico dovrà ridisegnare la difesa neroverde. Il comunicato

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