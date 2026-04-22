Il patron di Fs in visita a Pistoia | Hitachi e distretto fondamentali Grandi prospettive per il futuro

Il rappresentante di un'importante azienda ferroviaria ha visitato lo stabilimento Hitachi in via Ciliegiole, a Pistoia. Durante l'incontro, ha sottolineato il ruolo dell'azienda giapponese e del distretto industriale locale per lo sviluppo del settore. Sono stati discussi progetti futuri e potenzialità di crescita legate a queste realtà. La visita si inserisce in un momento di attenzione verso le infrastrutture e l'innovazione tecnologica nel comparto ferroviario.

La porta d’ingresso alla città è in via Ciliegiole, stabilimento Hitachi. Così innegabilmente è se l’ospite in questione è il presidente di Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, impegnato ieri in un tour tutto pistoiese a toccar con mano e veder con gli occhi la vivacità del distretto ferroviario, cuore pulsante dell’economia locale. Iniziato dallo stabilimento Hitachi, il giro è poi proseguito alla Progress Rail Signaling di Casalguidi (gruppo Caterpillar), altro "big" nella fornitura di materiale rotabile, con tappa istituzionale a Palazzo Comunale per incontrare il sindaco Celesti e la giunta e infine nella sede degli Industriali a confronto coi vertici del distretto ferroviario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il patron di Fs in visita a Pistoia: "Hitachi e distretto fondamentali. Grandi prospettive per il futuro" Notizie correlate Trenitalia potenzia il Frecciarossa, ordine da 260 mln a Hitachi Rail: da Napoli e Pistoia 74 nuovi treniProsegue il piano di modernizzazione della flotta Alta Velocità di Trenitalia con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la fornitura di... Il futuro del trasporto pubblico. Riecco Milano Next ma dimezzato. Atm, WeBuild e Hitachi unite per le gareCorreva l’anno 2019, per l’esattezza maggio 2019, quando su queste pagine si dava conto del progetto di costituzione di Milano Next, un progetto...