Il ‘Passaggio di testimone’ Tra il docente e l’ex allievo

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Campionato Mondiale della Pizza si svolge anche un passaggio di testimone tra un docente e un ex allievo. È un momento che rappresenta il trasferimento di conoscenze e competenze nel settore. La competizione coinvolge professionisti provenienti da diverse parti del mondo, che si confrontano su tecniche, creatività e precisione. Oltre alle sfide tra pizzaioli, sono presenti incontri e momenti di formazione che rafforzano i legami tra insegnanti e studenti.

Al Campionato Mondiale della Pizza non si sfidano solo sapori, ma si intrecciano storie. Tra i forni di Parma, una delle storie più significative di questa edizione è quella del professor Francesco Algieri, docente dell’Istituto Alberghiero, e del suo ex allievo Mattia Esposito, oggi professionista di successo a Las Palmas. Tutto è cominciato con una telefonata, un invito a rimettersi in gioco insieme. La categoria scelta è la “ Pizzaiolo e Chef ”, una prova di complicità pura dove i ruoli si invertono e si fondono: il maestro Algieri si è occupato della base, il fondamento tecnico, Mattia ha curato il “topping”, trasformando la pizza in un piatto di alta cucina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il ‘Passaggio di testimone’. Tra il docente e l’ex allievo

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