Sanremo tra Conti e De Martino un passaggio di testimone in diretta

Durante la serata di Sanremo, si è assistito a un passaggio di testimone tra il conduttore storico e il suo collega, entrambi in diretta televisiva. Il primo ha lasciato il palco per passare il testimone all’altro, che ha preso il suo posto per continuare la trasmissione. L’evento ha coinvolto i due presentatori, che hanno condiviso il momento senza interruzioni o commenti aggiuntivi.

Avete presente il detto "tanto tuonò che piovve"? Ecco, non c'entra nulla. Che il re dei pacchi Stefano De Martino potesse diventare prima o poi il Gran Visir festivaliero era chiaro anche anche a mia nonna, donna poco avvezza alle cose sanremesi, ma che il tutto venisse annunciato così precocemente e, soprattutto, in diretta tivvù durante la serata finale della 76esima edizione, beh, quello ha sorpreso praticamente tutti. La voce, clamorosa, ha iniziato a circolare nella mattinata di ieri, quando il direttore artistico uscente - il buon Carlo Conti - ha lanciato messaggi sibillini durante la consueta conferenza nella sala stampa del roof. «Questa sera dirò una cosa.