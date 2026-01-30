L’Ingegneria disegna il futuro a Chieti | AI etica e il passaggio di testimone tra generazioni

A Chieti, l’ingegneria sta cambiando passo. Le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale diventano parte della vita quotidiana, e gli ingegneri devono affrontare anche questioni etiche. I giovani ingegneri si preparano a raccogliere il testimone, mentre le aziende e le università si muovono per adattarsi a questa rivoluzione digitale.

L’intelligenza artificiale non è più una frontiera lontana, ma il nuovo perimetro entro cui l’ingegneria contemporanea è chiamata a operare. Sabato 31 gennaio, dalle ore 9, l'auditorium dell’università G. d’Annunzio, in via dei Vestini 134, aChieti, ospiterà il seminario formativo "Disegnare nuovi orizzonti, l'ingegneria nell'era dell'intelligenza artificiale: innovazione tecnologica e nuove sfide etiche", un evento di alto profilo organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Chieti. L’incontro si propone di esplorare il delicato equilibrio tra l’inarrestabile evoluzione degli algoritmi e la responsabilità etica del professionista.🔗 Leggi su Chietitoday.it

