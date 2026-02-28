Stretto di Hormuz chiuso dopo l' attacco in Iran i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi | le conseguenze

Dopo l'attacco di Usa e Israele in Iran, le forze armate iraniane hanno deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, bloccando il passaggio delle navi. I Pasdaran hanno posizionato barriere e ostacoli lungo le rotte marittime, impedendo alle imbarcazioni di attraversare questa via strategica. La chiusura dello stretto ha causato rallentamenti e disagi nelle rotte di navigazione internazionali.

L’Iran ha dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dalle agenzie stampa del regime islamico, Teheran ha imposto il blocco del transito di navi dal passaggio marittimo fondamentale per la fornitura di petrolio in tutto il mondo. Una decisione minacciata più volte, ma che adesso prenderebbe forma in risposta all’attacco di Usa e Israele. Chiuso lo Stretto di Hormuz Le notizie della chiusura dello Stretto di Hormuz sono stato riportate dai Reuters, come rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco subito nella giornata di sabato 28 febbraio. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa internazionale, un funzionario della missione navale Aspides dell’Unione Europea ha dichiarato di aver ricevuto dai Pasdaran l’informazione che “a nessuna nave è consentito attraversare lo Stretto di Hormuz”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

LE COMPAGNIE ASSICURATIVE STANNO ANNULLANDO LE POLIZZE PER LE NAVI NEL GOLFO PERSICO E NELLO STRETTO DI HORMUZ, - Financial Times Gli assicuratori hanno informato gli armatori che stanno revocando le polizze in co - facebook.com facebook

Il drone spia 'Triton' US Navy fa rotta di rientro verso NAS Sigonella dopo una missione sul Golfo di Oman. Il drone è partito il 23 febbraio scorso da Sigonella, per una serie di missioni ISR, nel Golfo di Oman, in prossimità dello stretto di Hormuz: ML x.com