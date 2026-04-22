Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 aprile 2026 | la Contessa fa una scoperta sui Marchesi Matteo…

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in programma mercoledì 22 aprile 2026, la Contessa scopre qualcosa di inaspettato sui Marchesi e su Matteo. La puntata, trasmessa alle 16, prosegue la narrazione delle vicende dei personaggi e dei loro rapporti. La soap continua a seguire le vicende di personaggi coinvolti in temi di famiglia, affari e segreti nascosti. I telespettatori si preparano a scoprire nuovi dettagli sulle trame in corso.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Adelaide scoprirà che Greta ed Ettore sono i figli di Arturo e rivelerà la novità a Guarnieri, lui invece lo dirà a Marta. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 aprile 2026: Mimmo e Agata si riavvicinano, Botteri e Delia prendono una decisione Dopo le recenti tensioni ci sarà un riavvicinamento tra Agata e Mimmo che però non durerà a lungo, i due infatti avranno altri dubbi non appena arriverà il telegramma della scuola di restauro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta smaschera Matteo!

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