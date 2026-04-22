Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 aprile 2026 | Umberto rivela la clamorosa verità sui Marchesi

Da movieplayer.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto affronta una volta per tutte i fratelli Marchesi ma Greta sfodera un asso nella manica, mentre Matteo prova a parlare con Odile e Mimmo prende una decisione importante per Agata. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore di giovedì 23 aprile, alle 16.00 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare segreti di famiglia, amori in bilico e strategie sempre più rischiose. La puntata in onda giovedì 23 aprile su Rai 1 alle ore 16.00 circa promette di alzare ulteriormente la posta in gioco: i nodi vengono al pettine e Umberto Guarnieri decide di giocare a carte scoperte, mentre altri al grande magazzino cercano ancora di proteggere ciò che resta dei propri sentimenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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