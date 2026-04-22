Umberto affronta una volta per tutte i fratelli Marchesi ma Greta sfodera un asso nella manica, mentre Matteo prova a parlare con Odile e Mimmo prende una decisione importante per Agata. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore di giovedì 23 aprile, alle 16.00 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare segreti di famiglia, amori in bilico e strategie sempre più rischiose. La puntata in onda giovedì 23 aprile su Rai 1 alle ore 16.00 circa promette di alzare ulteriormente la posta in gioco: i nodi vengono al pettine e Umberto Guarnieri decide di giocare a carte scoperte, mentre altri al grande magazzino cercano ancora di proteggere ciò che resta dei propri sentimenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile 2026: Umberto rivela la clamorosa verità sui Marchesi

Notizie correlate

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile 2026: Adelaide scopre tutta la verità sui Ettore e GretaLe anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 22 aprile raccontano una svolta importante: Adelaide scopre finalmente tutto dei fratelli Marchesi...

Il Paradiso Delle Signore Dal 06 Al 10 Aprile 2026: i fratelli Marchesi nascondono la verità?Ne Il Paradiso delle Signore il ritorno improvviso di Adelaide rimette tutto in discussione proprio mentre Odile è pronta a sposare Ettore.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile; Il paradiso delle signore - S10E152 - Episodio 152 - in diretta su Rai Premium 25/04/2026 alle 17:00; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: addio al più grande attore; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile 2026: il piano di Matteo fallisce, lui finisce in manette.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 aprile 2026: Umberto rivela la clamorosa verità sui MarchesiUmberto affronta una volta per tutte i fratelli Marchesi ma Greta sfodera un asso nella manica, mentre Matteo prova a parlare con Odile e Mimmo prende una decisione importante per Agata. Le anticipazi ... movieplayer.it

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 23 aprile 2026: Matteo affronta OdileUmberto prende una decisione drastica e Matteo affronta Odile: trama de Il paradiso delle signore del 23 aprile ... dilei.it

Una Specie di Paradiso. il testo racconta la storia della navigazione di Magellano dalla Spagna, verso le Molucche (Indonesia), il viaggio si compie per scoprire il passaggio dalla Patagonia, a Ovest, ed aggirare la stretta dei Portoghesi. Il racconto è fatto dallo - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso: “Mi piace pensare che mia figlia troverà tracce di me nelle mie canzoni” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com