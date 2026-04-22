Il Papa, durante una visita a Mongomo in Guinea Equatoriale, ha espresso preoccupazione per le condizioni nelle carceri del paese. Ha rivolto un appello alle autorità affinché si aumentino gli spazi disponibili, sottolineando la necessità di migliorare le strutture penitenziarie. La sua visita ha visto anche incontri con rappresentanti locali e momenti di riflessione su temi sociali e umanitari. La questione delle carceri è stata uno dei punti centrali del suo intervento.

Il Papa da Mongomo, in Guinea Equatoriale, ha lanciato un appello al paese: "Crescano spazi di libertà, sia sempre salvaguardata la dignità della persona umana: penso ai più poveri, alle famiglie in difficoltà; penso ai carcerati, spesso costretti a vivere in condizioni igieniche e sanitarie preoccupanti", ha detto nell'omelia della messa. "Siate voi i costruttori di un futuro di speranza, di pace e di riconciliazione, continuando l'opera che i missionari hanno iniziato 170 anni fa", ha aggiunto il Papa. Oggi pomeriggio Leone visiterà la prigione di Bata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Papa accusa, nelle carceri condizioni preoccupanti

Notizie correlate

Infortunio Osimhen: condizioni preoccupanti per l'attaccante del GalatasarayLa squadra di Istanbul affronta una situazione delicata legata a un infortunio recente che coinvolge un elemento chiave dell’attacco, in una fase...

Dejan Kulusevski riappare in condizioni preoccupanti: non gioca da un anno e zoppica ancoraDejan Kulusevski è apparso in condizioni preoccupanti durante il ritiro della Svezia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Trump attacca Leone XIV: Il Papa si sbaglia, non mi devo scusare di nulla; Trump contro il Papa: Debole, senza di me non sarebbe in Vaticano. Anche Vance duro con Leone XIV; Trump e Prevost: ma c’è un leone?; Il Papa a Saurimo: gli anziani sono la saggezza. Vanno ascoltati, non solo curati.

Trump contro il Papa: Debole, senza di me non sarebbe in Vaticano. Anche Vance duro con Leone XIVNon sono un fan di papa Leone, è un DEBOLE, Se io non fossi alla casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Con queste parole durissime, al vetriolo, come sempre affidate alla sua vetrina online di ... msn.com

Dieci giorni di tregua in Libano. Il mondo si tiene in equilibrio sul petrolio dell’Iran mentre a Gaza continua a contare morti anche quando la chiamano “normalità”, e in Camerun un Papa rompe il silenzio e accusa i “tiranni” che saccheggiano il pianeta. In Buru - facebook.com facebook

#Trump, le proteste di Cei e politica per gli attacchi a Papa Leone XIV. Ma il centrosinistra accusa Meloni di @aciapparoni x.com