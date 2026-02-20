Infortunio Osimhen | condizioni preoccupanti per l' attaccante del Galatasaray

L’attaccante del Galatasaray, Osimhen, ha subito un infortunio durante l’allenamento, peggiorando le sue condizioni. La sua lesione, ancora da valutare, ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Osimhen, che aveva segnato diversi gol nelle ultime partite, rischia di rimanere fuori per un periodo importante. La società sta monitorando attentamente la sua ripresa, mentre si cerca una soluzione per la prossima gara.

La squadra di Istanbul affronta una situazione delicata legata a un infortunio recente che coinvolge un elemento chiave dell'attacco, in una fase decisiva della stagione tra campionato e impegni europei. Nel calendario della ventitreesima giornata, il Galatasaray arriva al konya Buyuksehir Belediye Stadium per confrontarsi con il Konyaspor. Dopo l'ottima prestazione in Champions League contro la Juventus, la squadra guidata da Okan Buruk punta a consolidare la propria posizione in Süper Lig. Victor Osimhen non è stato incluso nella lista dei convocati a causa di un dolore al polpaccio verificatosi nella sfida europea.