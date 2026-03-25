Dejan Kulusevski riappare in condizioni preoccupanti | non gioca da un anno e zoppica ancora

Dejan Kulusevski è stato visto in occasione del ritiro della nazionale svedese con una andatura zoppicante e in condizioni che destano preoccupazione. Il calciatore non ha disputato nessuna partita ufficiale da circa un anno e il suo stato di salute attuale sembra ancora lontano da un pieno recupero. La situazione è stata notata dai presenti durante le sessioni di allenamento.

Dejan Kulusevski è apparso in condizioni preoccupanti durante il ritiro della Svezia. Il giocatore è fermo da un anno ma zoppica ancora e il recupero appare lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Che fine ha fatto Kulusevski, l’ex Juve è al Tottenham ma non gioca una partita da quasi un annoDejan Kulusevski non gioca una partita ufficiale da maggio 2025 a causa di un infortunio piuttosto grave. Infortunio Osimhen: condizioni preoccupanti per l'attaccante del GalatasarayLa squadra di Istanbul affronta una situazione delicata legata a un infortunio recente che coinvolge un elemento chiave dell’attacco, in una fase...