Il nuovo approccio Manhattan rivoluziona il Real Estate di lusso a Verona e sul Garda con MAVINS SRL

Il mercato immobiliare italiano, in particolare nel settore del lusso a Verona e sul Garda, sta vivendo un cambiamento con il nuovo metodo “Manhattan” sviluppato da MAVINS S.R.L. Questa innovazione punta a ridefinire le strategie di vendita e acquisto di immobili di alto livello, attirando investimenti dall’estero. La città di Verona e le zone limitrofe si confermano mete di interesse per capitali internazionali, che continuano a considerare il settore immobiliare italiano come un punto di riferimento sicuro.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE VERONA, 22 Aprile 2025 – Il mercato immobiliare italiano si conferma anche in questo 2026 il “Safe Haven” (porto sicuro) per i grandi capitali globali. Proprio in questo mercato nasce a Verona MAVINS, una nuova realtà indipendente che punta a ridefinire gli standard della vendita di pregio attraverso una visione internazionale e una comunicazione d’avanguardia. Fondata da Nicola Vinciguerra e Matteo Pozzani, professionisti con oltre dieci anni di leadership nella gestione delle proprietà più iconiche del centro storico di Verona, MAVINS non si presenta affatto come un‘agenzia tradizionale, ma come un ponte strategico tra l’eccellenza del territorio italiano e i più sofisticati network di investimento globali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il nuovo approccio “Manhattan” rivoluziona il Real Estate di lusso a Verona e sul Garda con MAVINS S.R.L. Notizie correlate Maldini vola negli Emirati: investe 100 milioni nel real estate di lussoNuova sfida professionale per Paolo Maldini, che punta con decisione sul settore del real estate di lusso. Verona e il Garda puntano sul cicloturismo: nuovi itinerari tra natura, storia e vinoDestination Verona & Garda lancia i tour 2026 e si presenta alla Fiera di Padova con un'offerta che unisce e-bike, percorsi tematici e degustazioni...