Maldini vola negli Emirati | investe 100 milioni nel real estate di lusso

Paolo Maldini si trasferisce negli Emirati e investe 100 milioni di euro nel settore immobiliare di lusso. L’ex calciatore italiano prende in mano un progetto ambizioso, puntando su proprietà di alta gamma in una delle zone più esclusive del Medio Oriente. Maldini ha già iniziato a cercare opzioni e a discutere con i consulenti locali, deciso a lasciare il segno anche fuori dal campo.

Nuova sfida professionale per Paolo Maldini, che punta con decisione sul settore del real estate di lusso. L'ex bandiera e dirigente del Milan è entrato ufficialmente nel progetto di sviluppo dell' NH Collection su Al Marjan Island, negli Emirati Arabi Uniti, segnando un passaggio di campo significativo verso l'imprenditoria internazionale. L'operazione, del valore complessivo di circa 100 milioni di dollari, è coordinata da International Development. Come riportato da Calcio e Finanza, il complesso integrerà 121 camere d'albergo e 36 residenze esclusive, con una data di consegna fissata per il 2027.

