Il numero due della Guardia di Finanza Buratti | Il Forte Prenestino esempio di inclusione sociale

Il numero due della Guardia di Finanza ha commentato l’occupazione del Forte Prenestino, definendola un esempio di inclusione sociale. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’evento di riapertura di un altro forte, l’Aurelia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni successive o reazioni ufficiali da parte delle autorità competenti. La discussione sulla gestione dei forti prosegue nel dibattito pubblico.

Il numero due della Guardia di Finanza, Bruno Buratti, ha definito un "esempio mirabile" l'occupazione del Forte Prenestino, a margine dell'evento di riapertura di un altro forte, l'Aurelia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il generale della Guardia di finanza: "Il Forte Prenestino? Un esempio mirabile di spontaneismo"“Il Forte Prenestino è un esempio mirabile di spontaneismo, è il primo forte ad essere stato adibito ad usi sociali pur non avendo una sua... Forte Prenestino, generale Buratti: “Esempio mirabile di spontaneismo”È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Squadra Fiore: le accuse a Del Deo, ex numero 2 dei servizi segreti indagato; Centenario della Banda della Guardia di Finanza: Orchestra nazionale dei Licei musicali (56 studenti) in concerto al Teatro antico di Taormina; Droga e armi a Palagonia: tre arresti della Guardia di Finanza; Dopo le partecipate | Sulla scrivania di Meloni e Mantovano ora c’è il futuro dell’Aise. Il numero due della Guardia di Finanza Buratti: Il Forte Prenestino esempio di inclusione socialeIl numero due della Guardia di Finanza, Bruno Buratti, ha definito un esempio mirabile l’occupazione del Forte Prenestino, a margine dell’evento di riapertura di un altro forte, l’Aurelia. Leggi ... fanpage.it Oltre 900 interventi: il bilancio alpino della Guardia di FinanzaTra soccorsi, valanghe e controlli sugli sciatori, il S.A.G.F. traccia il resoconto della stagione invernale in Alto Adige: sanzioni per oltre 20 mila euro e numerosi interventi anche in alta quota ... altoadige.it "Il Forte Prenestino Un esempio mirabile di spontaneismo" A parlare è il generale della Guardia di Finanza - facebook.com facebook Il generale della Guardia di finanza: "Il Forte Prenestino Un esempio mirabile di spontaneismo" ift.tt/8xsuhqb x.com