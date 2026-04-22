il notiziario marius marin tenta di nuovo il recupero

Oggi riprende la preparazione della squadra nerazzurra in vista della prossima partita contro il Parma, dopo le recenti tensioni legate alla gestione della squadra. La situazione nel mondo Pisa è stata caratterizzata da un forte caos dirigenziale, che ha coinvolto vari aspetti dell’organizzazione interna. Marius Marin tenta ancora una volta di recuperare la posizione in squadra, mentre la squadra si prepara a affrontare la sfida.

Nel mezzo al caos dirigenziale che ha tenuto banco attorno al mondo Pisa, riparte oggi la preparazione della squadra nerazzurra in vista della partita contro il Parma. I cancelli di San Piero a Grado erano rimasti chiusi nella giornata di ieri in seguito al giorno di riposo concesso da mister Hiljemark. Giornata di duro lavoro oggi, con in programma una doppia seduta, la prima sotto gli occhi del nuovo direttore sportivo Gabbanini. Dall’infermeria continua a tenere banco la questione relativa al problema al ginocchio di Marius Marin, oramai infortunatosi il 15 marzo, in occasione della partita contro il Cagliari. Lui e Denoon gli unici ancora alle prese con il recupero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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