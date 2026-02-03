La polizia norvegese ha arrestato di nuovo Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. L’episodio è avvenuto domenica sera, quando è stato fermato per aver aggredito e minacciato una donna. Secondo le prime dettagli, avrebbe anche violato un’ordinanza restrittiva. La notizia ha fatto il giro dei media in Norvegia, alimentando discussioni sulla vita del giovane membro della famiglia reale.

La polizia norvegese ha dichiarato che Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit Tjessem Høiby, è stato arrestato domenica sera per avere aggredito e minacciato una donna e per aver violato un’ordinanza restrittiva. È accaduto domenica 1 febbraio, ma solo lunedì 2 se ne ha avuto conferma da parte della polizia; poche ore prima della comparizione del ragazzo in tribunale per un procedimento penale molto più ampio, che include accuse di stupro multiplo. Le autorità hanno chiesto per lui la custodia cautelare di quattro settimane, motivandola con il rischio di reiterazione dei reati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

