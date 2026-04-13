La sfida col genoa Si riparte oggi da San Piero Marin e il recupero

Oggi il Pisa affronta il Genoa in una partita che segna il ritorno in campo dopo l’ultima sconfitta in trasferta. La squadra si è allenata sabato a San Piero, con attenzione particolare al recupero di Marin, che sta lavorando per rientrare in forma. La sfida si gioca in un momento in cui i nerazzurri cercano di risollevarsi dopo alcune prestazioni negative e si preparano a disputare l’incontro con determinazione.

Riparte oggi la missione del Pisa verso la sfida contro il Genoa. Dopo essere rientrati dalla debacle, l’ennesima in trasferta, all’Olimpico, i nerazzurri come consuetudine hanno svolto una seduta di lavoro nella giornata di sabato. Quindi, mister Hiljemark ha concesso una giornata di riposo ieri. Si riaprono oggi i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado, per preparare la partita contro la squadra di De Rossi forte del successo ottenuto nella partita giocata ieri all’ora di pranzo contro il Sassuolo. Una vittoria per 2-1 che di fatto ha permesso ai liguri di mettere una seria ipoteca sulla permanenza in massima serie. I rossoblù dovranno fare i conti con l’assenza di Ellertsson.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La sfida col genoa. Si riparte oggi da San Piero. Marin e il recupero Test MotoGP, Alex Marquez il più veloce. Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello MarcTrenta gradi, umidità al 45%, vento pressoché assente: queste le condizioni sul Chang International Circuit di Buriram quando, alle 4. Il Napoli vince un match folle col Genoa: un rigore in pieno recupero cancella la serata horror di BuongiornoIl Napoli si complica la partita con due errori sanguinosi di Buongiorno e l'espulsione di Juan Jesus, ma alla fine porta via i tre punti da Marassi:...