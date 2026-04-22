Il nipote condannato che ha raggirato la zia deve rinunciare a tutto | l’elenco dei sequestri da 500mila euro per risarcire la sorella

Un uomo di 64 anni è stato condannato a due anni di carcere per aver tentato di appropriarsi dell’intero patrimonio di una zia anziana, a discapito della sorella. La vicenda si è conclusa con il sequestro di beni per un valore di 500 mila euro, destinati a risarcire la sorella della vittima. La condanna ha portato alla confisca di vari beni appartenenti all’imputato, che potrebbe perdere tutto ciò che aveva sperato di ottenere.

Voleva acquisire tutto il patrimonio della sua una vecchia e ricca zia, a scapito della sorella. Adesso che quest’uomo di 64 anni è stato condannato a due anni di carcere per i suoi comportamenti nei confronti dell’anziana parente, potrebbe non rimanergli più niente del patrimonio che tanto.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Delitto di Chiesanuova, condannato a 14 anni il nipote che uccise la ziaÈ stato condannato a 14 anni Mattia Scutti per l'omicidio della zia Laura Frosecchi. Leggi anche: Beffa Spin Time: il Viminale condannato a risarcire 21 milioni. FdI: “Paghi la sinistra dei salotti che ha detto no allo sgombero” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Angera, molestie alla nipote: zio condannato a 3 anni e 4 mesi; Abusò della nipote, confermata condanna per il nonno; Massaggi sotto i vestiti alle nipotine: condannato per abusi sessuali; Il DOJ condanna un membro della famiglia criminale Gambino per aver convogliato fondi di aiuto COVID nella crypto. Abusi sulla nipote, condannato a 3 anni e 4 mesi: la Corte d’Assise non crede all’imputatoL’uomo, 58enne di Angera, ha respinto ogni accusa in aula. I giudici hanno ritenuto attendibile il racconto della vittima ... laprovinciadivarese.it Zio 54enne massaggia le quattro nipoti adolescenti: condannato a 6 anni e 4 mesi per violenza sessualePORDENONE - I massaggi dello zio alle nipoti adolescenti sono stati inquadrati come abusi sessuali. L'uomo, 54 anni, ieri è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione dal ... ilgazzettino.it "Mi ha ammazzato la nipote, gli faccio vedere io". Il nonno della bimba di 2 anni morta a Bordighera è stato denunciato per minaccia. Si è presentato fuori dalla casa dove vive il compagno della figlia facebook