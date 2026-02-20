Beffa Spin Time | il Viminale condannato a risarcire 21 milioni FdI | Paghi la sinistra dei salotti che ha detto no allo sgombero

Il Viminale dovrà pagare 21 milioni di euro, una decisione che riflette i danni causati da un’azione di sgombero bloccata. La cifra deriva da una causa legale intentata da alcuni enti e associazioni coinvolte, che hanno subito il blocco delle operazioni di sfratto. La vicenda ha acceso il dibattito politico, con Fratelli d’Italia che accusa la sinistra di aver ostacolato un intervento necessario. La questione resta aperta e suscita nuove polemiche.

Ventuno milioni di euro. Tanto costerà ai contribuenti italiani l'idillio ideologico tra la sinistra romana, i movimenti per la casa e il mondo dorato del cinema "impegnato". La sentenza del Tribunale di Roma, che condanna il ministero dell'Interno a risarcire la proprietà di Spin Time, l'immobile occupato di Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, è il coronamento di un paradosso kafkiano: lo Stato paga per non aver sgomberato ciò che la sinistra politica e culturale ha fatto di tutto per proteggere. Il tribunale di Roma condanna il Viminale a risarcire oltre 21 mln euro per Spin Time. Il dato che balza agli occhi, e che rende la sentenza quasi surreale, è la tempistica.