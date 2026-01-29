Delitto di Chiesanuova condannato a 14 anni il nipote che uccise la zia

È stata condannata a 14 anni Mattia Scutti, il nipote che ha ucciso la zia Laura Frosecchi nel negozio di alimentari a Chiesanuova. L’omicidio si è verificato il 17 ottobre 2024. La sentenza mette fine a un processo che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

È stato condannato a 14 anni Mattia Scutti per l'omicidio della zia Laura Frosecchi. Il fatto è avvenuto il 17 ottobre 2024 nel negozio di alimentari gestito dalla donna a Chiesanuova nel Comune di San Casciano in Val di Pesa. Il ragazzo sparò alla zia con una vecchia pistola risalente addirittura alla seconda guerra mondiale, che si era procurato da un anziano del paese. Nel corso del processo, come riportato da La Nazione, Scutti era stato riconosciuto seminfermo di mente per questo il tribunale ha disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza della durata di 8 anni in un'apposita struttura.

