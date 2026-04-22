Il Napoli su Carreras del Real Madrid ma piace a molte big d’Europa

Il Napoli sta monitorando il terzino del Real Madrid, con l'intenzione di valutare un possibile trasferimento. La società azzurra sta pianificando il mercato per rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Carreras del Real Madrid attira anche l'interesse di altre grandi squadre europee, che stanno seguendo da vicino la situazione del giocatore. La trattativa, al momento, non ha ancora raggiunto uno sviluppo ufficiale.

La dirigenza partenopea lavora per il prossimo futuro e per rinforzare la rosa segue con interesse un talento del Real Madrid. “L’Arsenal spinge per Álvaro Carreras del Real Madrid, Arteta gli ha promesso un ruolo più importante nella squadra. Oltre ai Gunners piace anche a Manchester United, Juventus e Napoli. Il suo contratto con i blancos scade nel giugno del 2031. Le due squadre italiane pensano per il terzino sinistro spagnolo ad un progetto a lungo termine”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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