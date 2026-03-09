Real Madrid infortunio Carreras | tegola per i Blancos! Le condizioni del terzino dopo gli esami effettuati e quanto resterà ai box

Il Real Madrid ha annunciato che il terzino Carreras ha subito un infortunio e che, dopo gli esami medici, le sue condizioni sono state valutate. La società ha comunicato anche il periodo di assenza previsto per il giocatore, che lo terrà fuori dalle partite per un certo periodo di tempo. La squadra dovrà fare a meno del difensore durante le prossime settimane.

