Champions Europa e Conference League su Sky | Real Madrid-Bayern e Barcellona-Atletico in CL Bologna e Fiorentina protagoniste in Europa

Dal 7 al 9 aprile si svolgeranno le partite di andata dei quarti di finale delle principali competizioni UEFA su Sky e NOW. Tra gli incontri più attesi ci sono il match tra Real Madrid e Bayern Monaco e quello tra Barcellona e Atlético Madrid in Champions League. In questa stessa finestra si disputeranno anche le partite delle squadre italiane in Europa League e Conference League, con commenti di vari esperti e collegamenti da Madrid.

Dal 7 al 9 aprile l’andata dei quarti di finale delle tre competizioni UEFA in diretta su Sky e NOW. Caressa e Bergomi per il derby spagnolo, Del Piero in collegamento da Madrid. PSG-Liverpool su Prime Video. Tre notti di calcio europeo di altissimo livello. Dal 7 al 9 aprile, Sky e NOW trasmettono in diretta l’andata dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League, con undici partite complessive e due italiane in campo giovedì sera. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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