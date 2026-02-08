Colleferro Successo all’Auditorium per la terza edizione del convegno Tecnici per il futuro – Le nuove competenze nel mondo del lavoro

Sabato 31 gennaio l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro”. Centinaia di persone si sono ritrovate per ascoltare esperti e professionisti, che hanno parlato di nuove competenze e sfide nel mondo del lavoro. L’evento ha riscosso grande successo, con partecipanti che hanno mostrato interesse e curiosità per le novità del settore. La giornata si è conclusa con un confronto diretto tra relatori e pubblico, lasciando una buona impressione sull’import

