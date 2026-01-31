La crescente instabilità globale mette a rischio la sicurezza di tutti. Con il suo nuovo libro, Giuliano da Empoli analizza come le guerre recenti abbiano trasformato il panorama mondiale, rendendo più vulnerabili le società e favorendo l’affermazione di predatori che approfittano del caos. La situazione si fa sempre più difficile da gestire, mentre le minacce si moltiplicano e si evolvono.

Nell’ultimo suo libro, L’ora dei predatori, il geniale scrittore e analista geopolitico Giuliano da Empoli propone una chiave di lettura originale rispetto all’esplosione di violenza che sta destabilizzando il mondo intero. Le guerra a cui assistiamo con un frustrante senso di impotenza, dice Da Empoli, «rispondono a una logica che gli storici militari conoscono da tempo». In sintesi. Ci sono fasi della storia in cui le tecniche difensive progrediscono più rapidamente ed efficacemente di quelle offensive, per cui le guerre sono più rare in quanto il costo dell’aggressione è di molto superiore a quello della difesa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Siamo sempre più vulnerabili ai predatori: perché le nuove guerre stanno cambiando il mondo

Approfondimenti su L ora dei predatori

Il 2026 si presenta come un anno di sfide e trasformazioni profonde, segnato da conflitti, innovazioni tecnologiche e mutamenti industriali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su L ora dei predatori

Argomenti discussi: Siamo sempre più vulnerabili ai predatori: perché le nuove guerre stanno cambiando il mondo; Clima 2025: le principali evidenze dal Rapporto Copernicus; Una crisi senza fine: cosa sta succedendo oggi in Afghanistan - UNHCR; Ciclisti, il 77% si sente insicuro.

Siamo sempre più vulnerabili ai predatori: perché le nuove guerre stanno cambiando il mondoLa nostra epoca assomiglia a quella di Leonardo da Vinci, in cui gli strumenti di offesa a basso costo fioccavano. Oggi con i droni pieghi un Paese ... panorama.it

Emily in Paris 5, Lily Collins: Siamo tutti più vulnerabili, questa è la stagione della maturitàÈ la protagonista Lily Collins a rompere il ghiaccio: Dalla prima alla quarta stagione Emily Cooper non ha fatto altro che correre in tacchi alti da una parte all'altra del mondo. Ora finalmente può ... movieplayer.it

Convegno su Attività di prevenzione del Rischio Sismico nel Comune di Genova. La storia della nostra città e del nostro paese ci insegna che siamo vulnerabili alle forze della natura. Per questo diventa fondamentale giocare d’anticipo e mettere in atto p - facebook.com facebook

#Allegri: "Se siamo frenetici diventiamo anche vulnerabili. Domani ci serviranno tecnica, passaggio e fase difensiva per ottenere il risultato" #milanpress x.com