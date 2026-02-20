Molise | Salvi 90M€ UE ma la burocrazia resta una sfida urgente

Il Molise ha mantenuto 90 milioni di euro di fondi europei, ma la burocrazia blocca spesso i progetti. La regione ha ottenuto il finanziamento, ma deve rispettare scadenze e procedure per riceverli. La consegna di questi fondi dipende dal rispetto di un calendario preciso e dalla presentazione di documenti complessi. La lentezza nelle pratiche amministrative rischia di mettere a rischio l’utilizzo completo delle risorse. Le autorità locali continuano a lavorare per semplificare le procedure, mentre i progetti sono pronti ad avviarsi.

Molise: Salvaguardati i fondi europei da 90 milioni, ma resta la sfida degli adempimenti. La regione Molise potrà continuare a contare su 90 milioni di euro di finanziamenti europei, ma l'erogazione di queste risorse è strettamente legata al rispetto di un preciso cronoprogramma e al completamento di una serie di adempimenti burocratici. La conferma è arrivata in risposta a preoccupazioni diffuse nelle ultime ore, che davano per scontati tagli o modifiche nell'assegnazione dei fondi. La vicenda e le rassicurazioni. Nelle scorse ore, circolavano timori relativi a una possibile riduzione dei fondi destinati al Molise, alimentati da interpretazioni ritenute "allarmistiche e fantasiose" secondo quanto riferito da un consigliere regionale.