Friuli | 242 milioni per i borghi la burocrazia crolla
Il Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 242 milioni di euro per interventi destinati ai borghi della regione, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento commerciale. La decisione arriva in un momento in cui vengono adottate misure per semplificare le procedure burocratiche, riducendo i passaggi necessari per accedere ai fondi e facilitare i progetti di sviluppo locale.
Il Friuli-Venezia Giulia attiva un piano da 242 milioni di euro per contrastare lo spopolamento commerciale dei borghi. L’assessore Sergio Emidio Bini ha presentato la strategia a Sesto al Reghena, puntando su un nuovo Codice del commercio che riduce drasticamente la burocrazia. Le risorse coprono il triennio 2026-2028 e mirano a sostenere il settore terziario con una riforma normativa che scende da 567 a 147 articoli. Un bando già operativo fino al 15 aprile stanzia 1,4 milioni per alleggerire i costi fissi dei piccoli esercizi di vicinato. La rivoluzione normativa: meno regole, più respiro. L’approccio della regione non si limita ai finanziamenti, ma attacca alla radice l’ostacolo principale per gli imprenditori locali: la complessità amministrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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