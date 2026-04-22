Il modello pedagogico 0-6 anni fa scuola in visita in città delegazione sarda di pedagogisti e insegnanti

Una delegazione di pedagogisti e insegnanti provenienti dalla Sardegna è stata ospitata nel territorio di Cesena per partecipare a uno stage formativo dedicato al modello pedagogico 0-6 anni e alla scuola. L’iniziativa si inserisce nelle attività del Coordinamento territoriale, che promuove scambi e approfondimenti sulle pratiche educative rivolte ai bambini in questa fascia d’età. L’evento si è svolto nel contesto di un laboratorio dedicato alle politiche dell’infanzia.

Il territorio di Cesena si conferma un laboratorio d’eccellenza per le politiche dell’infanzia. Nel corso di questi giorni il Coordinamento territoriale ha infatti ospitato uno stage formativo rivolto a una delegazione di pedagogisti ed insegnanti provenienti dalla Sardegna, con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Padova, gemellaggio tra Caritas: delegazione ucraina in visita per studiare il modello del volontariatoLa delegazione ucraina ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla e ha visitato diverse realtà operative del territorio, tra cui le Cucine economiche... La scuola Carducci senza confini, in visita una delegazione di docenti portoghesi e studentesse giapponesi“La spinta all’internazionalizzazione – commenta l’assessora Maria Elena Baredi – non è un episodio isolato, ma il risultato di una strategia... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Al Santa Maria della Scala il convegno Perché lo zerosei; Contributi per le famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l’anno 2025; Infanzia, tre pedagogiste in visita dalla Sardegna a Savignano sul Rubicone al polo scolastico 'Zerosei'; M5s Terni attacca la giunta sulla chiusura della sezione 0-6 del Rataplan. L'approccio pedagogico adottato in questo contesto si ispira al modello di Reggio Emilia, che enfatizza l'importanza dell'esplorazione, della scoperta e della creatività nel processo di apprendimento. Il legno tarlato rappresenta un esempio concreto di come un - facebook.com facebook