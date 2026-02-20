La scuola Carducci senza confini in visita una delegazione di docenti portoghesi e studentesse giapponesi
Una delegazione di insegnanti portoghesi e studenti giapponesi ha visitato la scuola Carducci senza confini, in risposta a un progetto di scambio culturale. La visita, durata una settimana, mira a promuovere l’apprendimento delle lingue e le tradizioni di diversi Paesi. Durante il soggiorno, i partecipanti hanno partecipato a lezioni in lingua straniera e hanno condiviso pratiche didattiche innovative. L’iniziativa si inserisce nel programma Erasmus+ e rafforza i legami tra le diverse comunità scolastiche. I ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di scoprire le attività quotidiane della scuola.
“La spinta all’internazionalizzazione – commenta l’assessora Maria Elena Baredi – non è un episodio isolato, ma il risultato di una strategia strutturata che questo istituto scolastico porta avanti da anni" Una settimana di scambi internazionali all’insegna di Erasmus+, della didattica Clil e delle affascinanti tradizioni d’Oriente. La scuola primaria ‘Carducci’ del 3° Circolo Didattico di Cesena si conferma tra le realtà più innovative del panorama nazionale, trasformandosi nel cuore pulsante di un vivace incontro tra culture, lingue e metodologie didattiche all’avanguardia. Un’esperienza che intreccia apertura internazionale, sperimentazione educativa e dialogo interculturale, offrendo agli alunni un’occasione concreta di crescita, confronto e cittadinanza globale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
