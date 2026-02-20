La scuola Carducci senza confini in visita una delegazione di docenti portoghesi e studentesse giapponesi

Una delegazione di insegnanti portoghesi e studenti giapponesi ha visitato la scuola Carducci senza confini, in risposta a un progetto di scambio culturale. La visita, durata una settimana, mira a promuovere l’apprendimento delle lingue e le tradizioni di diversi Paesi. Durante il soggiorno, i partecipanti hanno partecipato a lezioni in lingua straniera e hanno condiviso pratiche didattiche innovative. L’iniziativa si inserisce nel programma Erasmus+ e rafforza i legami tra le diverse comunità scolastiche. I ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di scoprire le attività quotidiane della scuola.