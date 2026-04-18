L' FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di Trump

Le autorità statunitensi stanno conducendo un'indagine sulla scomparsa o morte di dieci scienziati negli Stati Uniti. Questi esperti, coinvolti in vari settori della ricerca, sono stati trovati morti o sono scomparsi senza spiegazioni chiare. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica, con alcune dichiarazioni di figure pubbliche che hanno commentato il caso. Le autorità stanno esaminando i dettagli per fare chiarezza su quanto accaduto.

Dieci scienziati scomparsi o morti in circostanze poco chiare negli Stati Uniti. Si tratta di un caso che ha attirato l’attenzione della Casa Bianca, decisa a fare luce su una vicenda che solleva interrogativi e preoccupazioni. Persino il presidente americano Donald Trump se ne è occupato: “Ho appena finito una riunione su questo argomento, quindi è roba piuttosto seria. Speriamo sia una coincidenza”, ha detto. Scienziati morti o scomparsi negli Usa Le parole di Donald Trump Chi sono gli scienziati scomparsi Morti sospette, cosa sappiamo Scienziati morti o scomparsi negli Usa Negli ultimi anni, diversi scienziati legati a realtà strategiche come la NASA, il Jet Propulsion Laboratory e il Los Alamos National Laboratory sono scomparsi o sono stati trovati morti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - L'FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa, il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di Trump Notizie correlate Mistero USA: FBI indaga sulla sparizione di 10 esperti strategiciDieci esperti governativi americani, impegnati in ambiti strategici come la ricerca nucleare, i programmi aerospaziali e i progetti classificati... Epstein Files, cosa non torna: le deposizioni dei Clinton, i documenti mancanti su Trump, le zone d’ombra dell’Fbi e il caso della modella italianaL’ex segretario di Stato Hillary Clinton sentita sul caso Epstein; i documenti mancanti sul presidente Donald Trump; il nome della modella e attrice... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tra Bloody Mary e app di incontri per scambisti: così il delitto è servito; I MIGLIORI VIDEOGIOCHI SECONDO IL PUBBLICO; Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato; Usa, sparatoria in un bar di Austin: si indaga per terrorismo, possibile legame con attacco Iran. L'FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa, il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di TrumpL'amministrazione Usa indaga sulla misteriosa scomparsa o morte di alcuni scienziati legati a realtà strategiche: Questione piuttosto seria ... virgilio.it La settimana prossima Bruxelles presenterà le «linee guida». Verrà chiesto ai Paesi di puntare di più sulle forniture Usa, si lavora alle modifiche sulle tutele dei passeggeri - facebook.com facebook Cremonese in vendita Deutsche Bank al lavoro sul dossier: interesse dagli USA per il club di Arvedi x.com