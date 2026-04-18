L' FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di Trump

Da virgilio.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi stanno conducendo un'indagine sulla scomparsa o morte di dieci scienziati negli Stati Uniti. Questi esperti, coinvolti in vari settori della ricerca, sono stati trovati morti o sono scomparsi senza spiegazioni chiare. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica, con alcune dichiarazioni di figure pubbliche che hanno commentato il caso. Le autorità stanno esaminando i dettagli per fare chiarezza su quanto accaduto.

Dieci scienziati scomparsi o morti in circostanze poco chiare negli Stati Uniti. Si tratta di un caso che ha attirato l’attenzione della Casa Bianca, decisa a fare luce su una vicenda che solleva interrogativi e preoccupazioni. Persino il presidente americano Donald Trump se ne è occupato: “Ho appena finito una riunione su questo argomento, quindi è roba piuttosto seria. Speriamo sia una coincidenza”, ha detto. Scienziati morti o scomparsi negli Usa Le parole di Donald Trump Chi sono gli scienziati scomparsi Morti sospette, cosa sappiamo Scienziati morti o scomparsi negli Usa Negli ultimi anni, diversi scienziati legati a realtà strategiche come la NASA, il Jet Propulsion Laboratory e il Los Alamos National Laboratory sono scomparsi o sono stati trovati morti.🔗 Leggi su Virgilio.it

l fbi indaga su scienziati morti o scomparsi negli usa il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di trump
© Virgilio.it - L'FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa, il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di Trump

Notizie correlate

Mistero USA: FBI indaga sulla sparizione di 10 esperti strategiciDieci esperti governativi americani, impegnati in ambiti strategici come la ricerca nucleare, i programmi aerospaziali e i progetti classificati...

Epstein Files, cosa non torna: le deposizioni dei Clinton, i documenti mancanti su Trump, le zone d’ombra dell’Fbi e il caso della modella italianaL’ex segretario di Stato Hillary Clinton sentita sul caso Epstein; i documenti mancanti sul presidente Donald Trump; il nome della modella e attrice...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Tra Bloody Mary e app di incontri per scambisti: così il delitto è servito; I MIGLIORI VIDEOGIOCHI SECONDO IL PUBBLICO; Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato; Usa, sparatoria in un bar di Austin: si indaga per terrorismo, possibile legame con attacco Iran.

usa l fbi indaga suL'FBI indaga su scienziati morti o scomparsi negli Usa, il caso misterioso dei 10 esperti e le parole di TrumpL'amministrazione Usa indaga sulla misteriosa scomparsa o morte di alcuni scienziati legati a realtà strategiche: Questione piuttosto seria ... virgilio.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.