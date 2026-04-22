Il miraggio delle visite | Basta mandare un’email E il posto salta fuori

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, alcune persone hanno riferito di aver trovato un alloggio semplicemente inviando un’email, senza dover affrontare lunghe ricerche o visite sul posto. In alcuni casi, una sistemazione è stata trovata a Pesaro in una settimana, mentre in altri a Fano ci sono voluti circa trenta giorni. La possibilità di ottenere un alloggio in breve tempo attraverso questa modalità sembra aver suscitato curiosità e speranze tra coloro che cercano una sistemazione.

di Benedetta Iacomucci Prima il posto non c’era. Poi ce n’erano addirittura due. Uno a Pesaro dopo una settimana, l’altro a Fano dopo un mese e mezzo. A raccontare il prodigio dell’apparizione e moltiplicazione degli appuntamenti nelle agende del Cup, è Roberto Iacomucci (nessuna parentela con chi scrive), 68 anni, pensionato residente a Urbino. Iacomucci, avanti, come ha fatto? "Nessun miracolo. Ho fatto solo applicare la legge". La fa facile, lei. "No, la legge è semplice, basta solo conoscerla a farla applicare". Allora partiamo dall’inizio. "Io dopo i 50 anni ho cominciato a sottopormi a controlli periodici, ogni 5 anni, come per altro consigliano i medici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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