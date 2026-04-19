Roma-Atalanta 1-1 | Hermoso non basta il quarto posto diventa un miraggio

Nella partita tra Roma e Atalanta, terminata 1-1, la squadra di casa ha concluso la gara con un punto che complica le possibilità di qualificazione in Champions League. La Roma ha segnato un gol, ma l’Atalanta ha risposto, mantenendo il risultato invariato. La squadra di casa ha subito i fischi dei tifosi al termine dell’incontro, mentre il quarto posto diventa sempre più difficile da raggiungere.

La Roma si infrange contro il muro dell’ Atalanta e vede il sogno Champions League allontanarsi tra i fischi dello Stadio Olimpico. Il pareggio per 1-1 nel trentatreesimo turno di Serie A cristallizza il limite cronico della gestione di Gian Piero Gasperini: l’incapacità patologica di vincere gli scontri diretti. Nonostante la reazione d’orgoglio firmata da Mario Hermoso, che al 45? ha cancellato il vantaggio fulmineo di Krstovic, i giallorossi hanno mostrato a Trigoria il volto di una squadra incompiuta, dominante nel possesso ma sterile negli ultimi sedici metri. Il verdetto della classifica è impietoso: con la Juventus pronta a scappare e la concorrenza che non rallenta, la Roma rischia seriamente di scivolare a -5 dal quarto posto.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta 1-1: Hermoso non basta, il quarto posto diventa un miraggio Atalanta - Roma. Il commento zampato Notizie correlate Roma-Cremonese, crocevia Champions League: i rientri di Hermoso e Konè spingono la corsa al quarto postoLa 26esima giornata della Serie A 2025-2026, che vede in programma Roma-Cremonese, rappresenta, con ogni probabilità, il crocevia fondamentale della... Leggi anche: La Roma bloccata sull’1-1 dall’Atalanta: non basta il gol di Hermoso, la Juve ride Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: VIDEO. Roma Atalanta 1-1: gol e highlights Serie A; Roma-Atalanta 1-1, l'Olimpico fischia i giocatori giallorossi: cos'è successo; Roma-Atalanta 1-1, la sintesi della partita; Roma-Atalanta 1-1, pagelle: Carnesecchi è un muro, Soulé fa scintille, Krstovic glaciale sull'unica occasione. Roma-Atalanta 1-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Roma-Atalanta 1-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Roma-Atalanta 1-1: video, gol e highlightsCon l’1-1 dell’Olimpico la Roma aggancia il Como al quinto posto e non la Juventus. L’Atalanta resta ancora in corsa per un piazzamento ma la situazione si complica. Krstovic porta in vantaggio la squ ... sport.sky.it Un punto e un gol a testa per Roma e Atalanta Succede tutto nei primi 45 minuti: al gol dí Krstovic risponde Hermoso. Nella ripresa la Roma alza i ritmi, ma Carnesecchi tiene in piedi l’Atalanta #Tuttosport facebook Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento x.com