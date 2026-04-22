Il Chelsea ha raggiunto un minimo storico di 114 anni senza vittorie e la sconfitta contro il Brighton ha evidenziato problemi evidenti nella squadra. L’allenatore Liam Rosenior ha ricevuto molte critiche, ma non è l’unico responsabile della prestazione negativa. La partita si è conclusa con una sconfitta netta per i Blues, evidenziando le difficoltà di una squadra in crisi e il bisogno di interventi immediati.

2026-04-22 11:43:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Enzo Fernandez ha trascorso ben più di due minuti al fischio finale, fissando senza meta una sezione scarsamente riempita dello stadio Amex, mentre i tifosi del Chelsea sfogavano la loro ira: contro di lui, contro i proprietari, contro l’allenatore Liam Rosenior, contro chiunque si trovasse a distanza di grido. Il nazionale argentino, vincitore della Coppa del Mondo, è rimasto immobile, a parte qualche schiarimento occasionale della gola, come se non sapesse cosa fare. Rispecchiava il suo display nei 90 minuti precedenti. Ieri sera il Chelsea è stato un disastro a Brighton, perdendo 3-0 e non riuscendo a raccogliere un tiro in porta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il minimo di 114 anni del Chelsea: perché Liam Rosenior non è l’unico responsabile dello spettacolo horror di Brighton

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